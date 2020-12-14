В Бурятии температура опускалась до -40

В Улан-Удэ днём -16-18 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 декабря ночью по Прибайкалью, днём местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 5-12 м/с. Температура ночью -25-30, местами -35-40, по Прибайкалью -14-20, днём -15-20, местами -25-30, по Прибайкалью и юго-западу до -9 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -26-28, днём -16-18 градусов.

