 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии температура опускалась до -40

В Бурятии температура опускалась до -40
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём -16-18 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 декабря ночью по Прибайкалью, днём местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 5-12 м/с. Температура ночью -25-30, местами -35-40, по Прибайкалью -14-20, днём -15-20, местами -25-30, по Прибайкалью и юго-западу до -9 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -26-28, днём -16-18 градусов.
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