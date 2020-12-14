В Улан-Удэ днём -16-18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 декабря ночью по Прибайкалью, днём местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 5-12 м/с. Температура ночью -25-30, местами -35-40, по Прибайкалью -14-20, днём -15-20, местами -25-30, по Прибайкалью и юго-западу до -9 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -26-28, днём -16-18 градусов.
В Бурятии температура опускалась до -40
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Премьера состоится в социальных сетях театра
Профилактическая акция прошла Турунтаевской школе
В городе установлено 10 таких комплексов
Ответственность будут нести не только организаторы, но и участники мероприятия
На сегодня плановые госпитализации приостановлены
Алексей Цыденов подпишет соответствующий указ
Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов
Команда «Редакции» пережила в Бурятии землетрясение
Их следы обнаружили на снегу
Гаджет она сдала в скупку через две недели
Профилактическая акция прошла в Баргузинском районе
За сутки выявили более двухсот больных
Организация незаконно давала займы под проценты
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
Общество, 12.12.2020
Следствием проверяется сообщение ребёнка