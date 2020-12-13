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31 декабря в Бурятии объявят выходным днём

31 декабря в Бурятии объявят выходным днём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Алексей Цыденов подпишет соответствующий указ

31 декабря, четверг, в Бурятии будет объявлен выходным днём. Об этом сообщил руководитель региона Алексей Цыденов сегодня во время прямого эфира в социальных сетях. Он отвечал на вопросы жителей республики, где одним из множества был именно этот.

- Уважаемые земляки, много обращений идёт о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днём. Поддерживаю обращение. Такой указ подпишу, и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днём, - сказал Алексей Цыденов.

Также он пояснил, что за этот день люди отработаю в другой выходной и в целом рабочие часы сохранятся. То есть, вероятно, рабочей окажется суббота, 26 декабря.

- 31 декабря, с учётом того, что всё-таки праздник, готовиться надо, и чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок, чтобы был более растянутый период подготовки, чтобы люди в очередях в магазинах не толкались, 31 декабря объявим выходным днём, - сказал Алексей Цыденов.


Прошлое 31 декабря в Бурятии было объявлено выходным днём. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление. Оно касалось работников государственных органов Бурятии. Муниципалитетам, руководителям федеральных органов власти и частных коммерческих организаций было рекомендовано пойти на такой же шаг.


главы районов Новый год
 
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