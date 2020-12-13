31 декабря в Бурятии объявят выходным днём

- 31 декабря, с учётом того, что всё-таки праздник, готовиться надо, и чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок, чтобы был более растянутый период подготовки, чтобы люди в очередях в магазинах не толкались, 31 декабря объявим выходным днём, - сказал Алексей Цыденов.



