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Журналист Алексей Пивоваров побывал в Бурятии

Журналист Алексей Пивоваров побывал в Бурятии
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/pivo_varov/
Команда «Редакции» пережила в Бурятии землетрясение

Известный российский журналист Алексей Пивоваров, автор русскоязычного YouTube-канала «Редакция» побывал в Бурятии. Об этом он сообщил через свою страницу странице в Instagram.

- На этой неделе у Редакции было 4 командировки одновременно, - написал Алексей Пивоваров, приложив несколько снимков из Улан-Удэ.


В комментариях отметились жители и уроженцы Бурятии: «Улан-Удэ», «Так вот из-за кого землетрясение», «В Кяхту заедьте обязательно», «Кусочек Родины», «Сайн Байна!», «Где величавая голова Ленина?!», «О! Моя малая родина! неожиданно!», «Уже не терпится посмотреть, о чём вы снимали в Улан-Удэ».

Пользователи Сети сообщают, что команда работала в Тарбагатайском районе республике.

Корреспондент «Редакции» Елена Светикова через соцсети рассказала, как пережила землетрясение, которое недавно произошло в Бурятии. девушка подумала, что она во сне расшатала кровать до такой степени, что у неё подломились ножки.

- В этом же сне я соображаю, что не мог так расшатать кровать. Просыпаюсь, и понимаю, что кровать ходит ходуном. Это длилось не так долго. Оказалось, что мы пережили землетрясение 5,5, - рассказала Елена.


Как сообщал «Байкал-Daily», на минувшей неделе в Бурятии произошло два землетрясения в один день – утро и вечером. Землетрясение ощутили жители 223 населённых пунктов.


Канал Алексея Пивоварова насчитывает 1,73 млн подписчиков. Основная тематика канала — социально-политические темы. Каждый новый выпуск — это журналистское расследование со множеством интервью внутри, а также небольшими рассуждениями и пояснениями самого Пивоварова.

Особенностью «Редакции» является тот факт, что на канале не предоставляется готовых мнений, а зрители сами должны составить своё собственное взвешенное суждение, исходя из всех представленных фактов и интервью. Героями программ становятся как простые люди, так и знаменитые политики, журналисты, деятели культуры, интернета и кино, учёные. Помимо выпусков — исследований, на канале размещены интервью, а также небольшие ролики, в которых автор, по сути, также пытается непредвзято проанализировать конкретную ситуацию.




 
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