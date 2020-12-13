Журналист Алексей Пивоваров побывал в Бурятии

- На этой неделе у Редакции было 4 командировки одновременно, - написал Алексей Пивоваров, приложив несколько снимков из Улан-Удэ.







В комментариях отметились жители и уроженцы Бурятии: «Улан-Удэ», «Так вот из-за кого землетрясение», «В Кяхту заедьте обязательно», «Кусочек Родины», «Сайн Байна!», «Где величавая голова Ленина?!», «О! Моя малая родина! неожиданно!», «Уже не терпится посмотреть, о чём вы снимали в Улан-Удэ».





Пользователи Сети сообщают, что команда работала в Тарбагатайском районе республике.

- В этом же сне я соображаю, что не мог так расшатать кровать. Просыпаюсь, и понимаю, что кровать ходит ходуном. Это длилось не так долго. Оказалось, что мы пережили землетрясение 5,5, - рассказала Елена.





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