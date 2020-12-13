В заповеднике в Бурятии лисы охотятся на кабаргу

На полевой базе посёлка Давша в Баргузинском заповеднике лис, которого прозвали Алискин, вышел на «ночное патрулирование». По словам сотрудников заповедника, днём зверька не видно со времени, когда установился глубокий снежный покров - сейчас он пока составляет 35 см.

- Уверен, что наш знакомый принимает там самое активное участие, - сообщил государственный инспектор Юрий Гороховский.





По следам лисиц в районе местности Немнянда можно догадаться, что они намерены добыть кабаргу.