В заповеднике в Бурятии лисы охотятся на кабаргу

Их следы обнаружили на снегу
На полевой базе посёлка Давша в Баргузинском заповеднике лис, которого прозвали Алискин, вышел на «ночное патрулирование». По словам сотрудников заповедника, днём зверька не видно со времени, когда установился глубокий снежный покров - сейчас он пока составляет 35 см.
По следам лисиц в районе местности Немнянда можно догадаться, что они намерены добыть кабаргу.
- Уверен, что наш знакомый принимает там самое активное участие, - сообщил государственный инспектор Юрий Гороховский.
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Их следы обнаружили на снегу
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