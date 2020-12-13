Водителям Бурятии напомнили о ремне безопасности

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическая акция прошла в Баргузинском районе



В Баргузинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели акцию «Один щелчок спасает жизнь». В ходе мероприятия автоинспекторы провели беседы с водителями и пассажирами об обязательном использовании ремней безопасности, а при перевозке детей - об использовании детского удерживающего устройства.



Автоинспекторы озвучили автолюбителям статистику Баргузинского района по дорожно-транспортным происшествиям, затронули тематику зимнего сезона и безопасности пешеходов в тёмное время суток.



С начала 2020 года на территории Баргузинского района составлено 442 административных материала о нарушении правил использования ремней безопасности в транспорте, более 65 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей.



В заключение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили водителям и пассажирам тематические памятки и рекомендовали всегда пристёгиваться, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

