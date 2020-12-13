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Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии

Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Организация незаконно давала займы под проценты

В производстве следственной части следственного управления МВД по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции».

Расследованием установлено, что с 15 октября 2017 года по 26 декабря 2018 года руководитель организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на данный вид деятельности.

Офисы организации находились в Октябрьском (ул. Ключевская, 70а) и Железнодорожном (пр. 50-летия Октября, 25) районах Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.

- Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Телефоны для связи со следственным управлением МВД по Республике Бурятия - 8(3012) 29-51-50, 29-51-43.
полиция
 
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