Пострадавших от финансовой организации ищут в Бурятии

Организация незаконно давала займы под проценты



В производстве следственной части следственного управления МВД по Бурятии находится уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции».



Расследованием установлено, что с 15 октября 2017 года по 26 декабря 2018 года руководитель организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на данный вид деятельности.



Офисы организации находились в Октябрьском (ул. Ключевская, 70а) и Железнодорожном (пр. 50-летия Октября, 25) районах Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.



- Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.



Телефоны для связи со следственным управлением МВД по Республике Бурятия - 8(3012) 29-51-50, 29-51-43.

