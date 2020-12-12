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В Бурятии ушедшая из дома девочка сообщила о побоях отчима

В Бурятии ушедшая из дома девочка сообщила о побоях отчима
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Следствием проверяется сообщение ребёнка 

Вечером 11 декабря в правоохранительные поступило заявление жительницы одного из ДНТ Заиграевского района о безвестном исчезновении ее 11-летней дочери, которая не вернулась со школы.

По данному факту следственными органами СКР по Бурятии проводилась доследственная проверка, в ходе которой были организованы поиски девочки. Утром она сама пришла в квартиру к знакомой женщине, которая известила родителей и сотрудников полиции.

Оказалось, что накануне после уроков девочка из-за проблем в семье не захотела возвращаться домой. Поиграв некоторое время возле школы, она пришла к дому одноклассницы по улице Мокрова в Улан-Удэ и провела ночь в её подъезде. Наутро девочка направилась к знакомой местной жительнице. Женщина, зная, что ребенка разыскивают, сразу позвонила в правоохранительные органы.

- В ходе опроса девочка пояснила, что не захотела возвращаться домой, так как отчим систематически избивает её за различные мелкие провинности, а также постоянно принуждает к труду по дому, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

В настоящее время следствием проверяется сообщение девочки об истязании её отчимом.

- По данному факту проводится необходимый комплекс процессуальных мероприятий, в рамках которых опрашиваются родственники, соседи и знакомые, истребованы документы о проверках семьи и жилищно-бытовых условиях проживания в ней малолетних детей. В отношении девочки проведено судебно-медицинское исследование, в ходе которого телесных повреждений экспертом не обнаружено, - отметили в следственном управлении.

Ребёнок органами опеки и попечительства до установления полной картины помещён в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.   
следователи
 
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