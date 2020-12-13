В Улан-Удэ днём до -17 градусов

По республике переменная облачность, местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24, -29, местами -16, -21, по юго-западу, югу и северу до - 38, днём -14, -19, местами -23, -28, по Прибайкалью до -9.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -19, -21, днём -15, -17.

