В районе Бурятии детям рассказали о Конституции России



В День Конституции Российской Федерации сотрудники ОМВД России по Кабанскому району провели лекцию для воспитанников детского дома творчества в Кабанске.



- Инспектор ОГИБДД и юрисконсульт ОМВД рассказали детям об истории создания высшего нормативного правового акта страны и основах конституционного строя, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Школьникам разъяснили их права, закреплённые Конституцией России, и предупредили об ответственности за нарушения закона. Также им дали развёрнутые ответы на вопросы.



- Продолжилось занятие на улице профилактическими беседами с водителями. Из рук воспитанников дома творчества автомобилисты и пешеходы получили листовки и подготовленные ими рисунки с пожеланиями безопасных дорог. Ребята напомнили участникам акции, что «Зима прекрасна, когда безопасна», а значит, на скользкой дороге надо быть особенно внимательными и не нарушать правила дорожного движения, - продолжили в министерстве.



Правоохранители призывали мальчишек и девчонок соблюдать законодательство РФ и вести здоровый и активный образ жизни.



