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В Улан-Удэ проходит благотворительная акция «Новогодний апельсин»

В Улан-Удэ проходит благотворительная акция «Новогодний апельсин»
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожан призывают сделать подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей

В новый год каждый ребёнок ждёт свой подарок. В Октябрьском районе проживает более 65,5 тысяч несовершеннолетних, из которых более 8,5 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в нашей поддержке.⠀

Поэтому в Улан-Удэ стало доброй традицией проводить благотворительную акцию «Новогодний апельсин», направленную на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей. ⠀

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ по Октябрьскому району просит всех неравнодушных принять участие и подарить детям праздник. Приглашаем к участию предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, общественные, религиозные организации и всех желающих, - призвали принять участие в администрации города.

Фрукты и сладкие подарки принимаются с 21 по 25 декабря. Для участия просят обращаться по телефону 8(3012)431158 (ул. Павлова, 1, кабинет № 23).⠀

благотворительная акция
 
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