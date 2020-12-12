Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прямой эфир состоится завтра



Глава Бурятии 13 декабря проведёт прямой эфир в своих соцсетях. Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства республики.



- Алексей Цыденов ответит на вопросы своих подписчиков. Встречаемся в воскресенье на личных страницах главы Бурятии во «ВКонтакте» vk.com/alexey.tsydenov, Инстаграме @tsydenov_aleksey и «Фейсбуке» facebook.com/alexey.tsydenov, - говорится здесь.



Прямой эфир стартует в 13.00.

