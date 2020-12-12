Прямой эфир состоится завтра
Глава Бурятии 13 декабря проведёт прямой эфир в своих соцсетях. Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства республики.
- Алексей Цыденов ответит на вопросы своих подписчиков. Встречаемся в воскресенье на личных страницах главы Бурятии во «ВКонтакте» vk.com/alexey.tsydenov, Инстаграме @tsydenov_aleksey и «Фейсбуке» facebook.com/alexey.tsydenov, - говорится здесь.
Прямой эфир стартует в 13.00.
Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прямой эфир состоится завтра
В Верховном суде Бурятии пообещали, помощь детям будет оказываться и впредь
На вопросы, связанные с недавними землетрясениями, «Байкал-Daily» ответил заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов
Рейд в столице Бурятии проходил сегодня ночью
Экс-руководитель УКС правительства республики обвиняется в служебном подлоге
За сутки скончались 3 больных COVID-19
В Улан-Удэ днём небольшой снег
Фотографы, вдохновлённые заповедной природой, смогли остановить мгновения байкальской зимы
Эта игра – своеобразный настольный микс бильярда, кёрлинга и боулинга
Пока в конюшне реабилитационного центра три лошади
Кандидатов готовят победители прошлых армейских игр
Зрительское голосование за финалисток продлится до конца декабря
Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы
Её жители отмечали народный и духовный праздник 10 декабря
Юбилейный сезон театра проходит в онлайн-формате