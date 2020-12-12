В Верховном суде Бурятии пообещали, помощь детям будет оказываться и впредь
Судьи Верховного суда Бурятии не смогли остаться равнодушными к обращению сотрудников отделения выездной службы паллиативной медицинской помощи детям при городской поликлинике №2. Как сообщал «Байкал-Daily», отделение просило жителей республики сделать доброе дело – купить новогодние подарки для ребят, находящихся под их патронажем.
В Улан-Удэ 126 детей нуждается в паллиативной помощи. Они получают эту помощь амбулаторно, на дому. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу. И у большинства неврологические диагнозы – ДЦП, спинальная амиотрофия.
Судьи приобрели для детей комплекты постельного белья, пледы, покрывала, полотенца – это те вещи, в которых имеется наибольшая нуждаемость.
- Верховный суд Бурятии по сложившейся многолетней доброй традиции оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе из приемных семей, проживающих в Джидинском районе, оказывает адресную помощь пенсионерам-ветеранам, - сообщили в пресс-службе суда.
Председатель Верховного суда республики Альбина Кириллова отметила, что это не разовая благотворительная акция - необходимая помощь детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, будет оказываться судьями и впредь.
В Улан-Удэ судьи купили подарки неизлечимо больным детям
Общество, Фото:
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