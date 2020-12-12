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В Бурятии ушло в суд дело о медоборудовании онкодиспансера

В Бурятии ушло в суд дело о медоборудовании онкодиспансера
Общество,  Фото:pixabay.com
Экс-руководитель УКС правительства республики обвиняется в служебном подлоге 

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, между управлением и коммерческой организацией подписан госконтракт о поставке медицинского оборудования в республиканский онкологический диспансер. В декабре 2019 года бывший начальник учреждения, достоверно зная, что оборудование в установленный срок не поставлено, услуги по монтажу и вводу его в эксплуатацию не оказаны, с целью создания видимости освоения бюджетных средств подписал и заверил печатью товарную накладную.

- На основании указанного документа поставщику необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 96,7 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела оборудование поставлено в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления является лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело 11 декабря 2020 года направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. 
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