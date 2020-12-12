В Бурятии ушло в суд дело о медоборудовании онкодиспансера



Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).



По версии следствия, между управлением и коммерческой организацией подписан госконтракт о поставке медицинского оборудования в республиканский онкологический диспансер. В декабре 2019 года бывший начальник учреждения, достоверно зная, что оборудование в установленный срок не поставлено, услуги по монтажу и вводу его в эксплуатацию не оказаны, с целью создания видимости освоения бюджетных средств подписал и заверил печатью товарную накладную.



- На основании указанного документа поставщику необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 96,7 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела оборудование поставлено в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления является лишение свободы на срок до двух лет.



Уголовное дело 11 декабря 2020 года направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

