Ещё 224 человека заболели коронавирусом в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки скончались 3 больных COVID-19



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 12 декабря зарегистрировано 22 030 случаев заражения COVID-19. Из них 55% (12 070) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 224 больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 181 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3792 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 170 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 17872 человек, в том числе за прошедшие сутки 389. Дополнительно снято с наблюдения 366 пациентов.



В стационарах республики получают лечение 1823 пациента с коронавирусом, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1403. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 64), на ИВЛ 55 пациентов (из них старше 65 – 37), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 41.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2622 койки, занято – 1823, свободно – 799 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,5%.



Амбулаторное лечение проходят 1833 пациента с COVID-19, наблюдается 6929 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 502 человека, в том числе за минувшие сутки 3 пациента.



