 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 декабря

10 декабря

Популярное

Мнения улан-удэнцев по скверу имени Пушкина разделились

Мнения улан-удэнцев по скверу имени Пушкина разделились
Общество,  Фото:страница Игоря Шутенкова
В сквере решено построить мини-амфитеатр

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков показал, как в следующем году будет выглядеть городской сквер имени Александра Пушкина. В том числе там появится мини-амфитеатр.

- Сделаем тут мини-амфитеатр, летний водопровод, новые тротуарные дорожки и дополнительное освещение. Приурочили эти работы к 222-летию со дня рождения нашего великого поэта, - написал в Facebook мэр.

Игорь Шутенков поделился, что идея обновить сквер пришла ещё в 2018 году. Тогда комитет по архитектуре и градостроительству разработал дизайн-проект ремонта и обновления сквера, позже его доработали специалисты администрации Железнодорожного района и предложили оценить горожанам.

- В этом году мы запускали голосование на сайте «Активный горожанин» — улан-удэнцы должны были выбрать, какие общественные территории важнее благоустроить в первую очередь. Наибольшее количество голосов набрала территория, прилегающая к Гостиным рядам. Второе место занял сквер имени Пушкина. Мы отремонтируем его на средства нацпроекта «Жильё и городская среда». Как уже сказал, проложим дополнительные тротуарные дорожки, расширим центральную площадь на два метра и построим амфитеатр — 23 скамейки для зрителей и сцену для чтецов. Отремонтируем постамент памятника, проложим летний водопровод и дополнительно озеленим сквер, отремонтируем скамейки, поставим новые фонари, а в старых заменим лампы на светодиодные, - написал Игорь Шутенков.


Мнения в комментариях разделились. Общественник Андрей Ринчино резко раскритиковал целесообразность амфитеатра и сцены, назвав их «атрибутом из 19 века или времён ликбеза».

- Памятник Александру Сергеевичу настолько скучный, что пройдешь мимо и не заметишь. Современные уличные скульптуры должны быть интересными, яркими, эпатажными, запоминающимися и даже поучительными. И разумеется уникальными, чтобы всем хотелось зачекиниться. Например, томский Чехов. Или Трус, Балбес, Бывалый в Иркутске. Мир Пушкина огромен и кроме самого поэта можно было изваять десятки иных сцен. Сам проект сквера, видимо, тоже вышел из времен Хрущева. Сейчас вполне можно сделать пространства поинтереснее, чем унылый бетонный плац. Например, разбить альпийские горки. Дорожки разной геометрии. Места для активного отдыха. И т.д., - предложил Андрей Ринчино.

Ещё одна местная жительница выразила опасение, что итогом благоустройства станет вырубка деревьев.

- Судя по проекту, половину деревьев и кустарников просто вырубят. Сквер в понимании нашей администрации - это пустыня с некоторыми вкраплениями деревьев. Главное лавочки и урны? Это точно сквер будет? – задаёт она вопрос в комментариях.

Нашлись и те, кто считает, что сквер лучше не трогать вовсе, нужно только мыть памятник Пушкина. Впрочем, паре других пользователей проект понравился. «Красота», - написала одна из них.


сквер благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открывается второй частный пансионат для пожилых
В Бурятии открывается второй частный пансионат для пожилых
Общество, 11.12.2020
Работы по реконструкции здания близки к завершению
В Улан-Удэ планируют провести этап Кубка мира по боксу
В Улан-Удэ планируют провести этап Кубка мира по боксу
Общество, 11.12.2020
Пока неизвестно, четвертьфинал или полуфинал соревнований состоится в Бурятии
Шахматист из Бурятии в красивом стиле отобрался на первенство мира
Шахматист из Бурятии в красивом стиле отобрался на первенство мира
Общество, 11.12.2020
О том, как это было, рассказала Инна Ивахинова
В Забайкалье открылся один из 12-ти новых кинозалов
В Забайкалье открылся один из 12-ти новых кинозалов
Общество, 11.12.2020
Жители Петровск-Забайкальска смогут смотреть кинопремьеры
В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон
В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон
Общество, 11.12.2020
Открытие состоялось в микрорайоне Заречный
В Улан-Удэ полицейские нашли опасные горки
В Улан-Удэ полицейские нашли опасные горки
Общество, 11.12.2020
Есть первые пострадавшие от катания на стихийных горках
Новые имена бурятского балета. Кто есть кто
Новые имена бурятского балета. Кто есть кто
Общество, 11.12.2020
Сегодня в 18:30 Бурятский театр оперы и балета на своем Youtube-канале и портале «Культура.рф» представит первый в истории продукт, созданный исключительно для онлайн-показа
В Бурятии поступила вторая партия вакцины от коронавируса
В Бурятии поступила вторая партия вакцины от коронавируса
Общество, 11.12.2020
Вакцину будут ставить медикам, работающим с больными ковидом
Жителям села в Бурятии предложили самим построить каток
Жителям села в Бурятии предложили самим построить каток
Общество, 11.12.2020
«Кому надо – катаются», - прокомментировали местные власти
На катке в центре Улан-Удэ поставят «антиковидных комиссаров»
На катке в центре Улан-Удэ поставят «антиковидных комиссаров»
Общество, 11.12.2020
Вход на каток на площади Советов будет бесплатным
В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз
В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз
Общество, 11.12.2020
Скульптуру вырезали в честь недавней победы бурятских бууз на конкурсе
Снятый из космоса Улан-Удэ сравнили с амёбой
Снятый из космоса Улан-Удэ сравнили с амёбой
Общество, 11.12.2020
Ночной Улан-Удэ вновь сфотографировали с высоты МКС
В доме в Иркутске вместе с пожарным рукавом хранили хлам
В доме в Иркутске вместе с пожарным рукавом хранили хлам
Общество, 11.12.2020
Летний пожар ничему не научил обслуживающую организацию
Чемпионат мира по боксу в Бурятии признан лучшим событием года России
Чемпионат мира по боксу в Бурятии признан лучшим событием года России
Общество, 11.12.2020
Бурятия взяла Гран-при национальной премии Russian Event Awards-2020. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^