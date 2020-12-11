Мнения улан-удэнцев по скверу имени Пушкина разделились

- В этом году мы запускали голосование на сайте «Активный горожанин» — улан-удэнцы должны были выбрать, какие общественные территории важнее благоустроить в первую очередь. Наибольшее количество голосов набрала территория, прилегающая к Гостиным рядам. Второе место занял сквер имени Пушкина. Мы отремонтируем его на средства нацпроекта «Жильё и городская среда». Как уже сказал, проложим дополнительные тротуарные дорожки, расширим центральную площадь на два метра и построим амфитеатр — 23 скамейки для зрителей и сцену для чтецов. Отремонтируем постамент памятника, проложим летний водопровод и дополнительно озеленим сквер, отремонтируем скамейки, поставим новые фонари, а в старых заменим лампы на светодиодные, - написал Игорь Шутенков.







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков показал, как в следующем году будет выглядеть городской сквер имени Александра Пушкина. В том числе там появится мини-амфитеатр.- Сделаем тут мини-амфитеатр, летний водопровод, новые тротуарные дорожки и дополнительное освещение. Приурочили эти работы к 222-летию со дня рождения нашего великого поэта, - написал в Facebook мэр.Игорь Шутенков поделился, что идея обновить сквер пришла ещё в 2018 году. Тогда комитет по архитектуре и градостроительству разработал дизайн-проект ремонта и обновления сквера, позже его доработали специалисты администрации Железнодорожного района и предложили оценить горожанам.Мнения в комментариях разделились. Общественник Андрей Ринчино резко раскритиковал целесообразность амфитеатра и сцены, назвав их «атрибутом из 19 века или времён ликбеза».- Памятник Александру Сергеевичу настолько скучный, что пройдешь мимо и не заметишь. Современные уличные скульптуры должны быть интересными, яркими, эпатажными, запоминающимися и даже поучительными. И разумеется уникальными, чтобы всем хотелось зачекиниться. Например, томский Чехов. Или Трус, Балбес, Бывалый в Иркутске. Мир Пушкина огромен и кроме самого поэта можно было изваять десятки иных сцен. Сам проект сквера, видимо, тоже вышел из времен Хрущева. Сейчас вполне можно сделать пространства поинтереснее, чем унылый бетонный плац. Например, разбить альпийские горки. Дорожки разной геометрии. Места для активного отдыха. И т.д., - предложил Андрей Ринчино.Ещё одна местная жительница выразила опасение, что итогом благоустройства станет вырубка деревьев.- Судя по проекту, половину деревьев и кустарников просто вырубят. Сквер в понимании нашей администрации - это пустыня с некоторыми вкраплениями деревьев. Главное лавочки и урны? Это точно сквер будет? – задаёт она вопрос в комментариях.Нашлись и те, кто считает, что сквер лучше не трогать вовсе, нужно только мыть памятник Пушкина. Впрочем, паре других пользователей проект понравился. «Красота», - написала одна из них.