В Улан-Удэ планируют провести этап Кубка мира по боксу

Пока неизвестно, четвертьфинал или полуфинал соревнований состоится в Бурятии
В Бурятии в будущем планируется провести довольно солидные спортивные соревнования. Их анонсировал сегодня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
- Планетарного масштаба мероприятия мы в ближайшее время не планируем, но я надеюсь, что всё-таки мы в конце апреля-начале мая проведём два чемпионата страны. Это чемпионат России по женской борьбе, чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Думаю, что по накалу страстей, по эмоциям, которые будут на данных чемпионатах, с учётом того, что они будут отборочными на Олимпийские игры, которые, я думаю, все-таки состоятся в Токио, по значимости эти чемпионаты также не будут уступать нашему чемпионату мира, - сообщил министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин решено провести в Бурятии в 2021 году. Кроме того, тогда же в Улан-Удэ состоится и чемпионат России по женской борьбе.
- Также впереди у нас чемпионат России по стрельбе из лука, который пройдёт уже после Олимпийских игр и будет отборочным на чемпионат мира. Планируется также проведение этапа Кубка мира по боксу среди мужчин. Это будет серьёзное международное мероприятие, но там формат будет – матчевые встречи между двумя какими-то командами, представляющими свои страны. Какие это будут команды, мы пока не будем знать. То есть это будет зависеть от сетки соревнований, - рассказал он.
Министр отметил - хотелось бы, чтобы на этапе Кубка мира в Улан-Удэ выступила Россия.
- Мы бы хотели, чтобы в этом этапе, который пройдёт у нас, приняла участие команда России с Кубой, к примеру. Было бы очень зрелищно, но как ляжет сетка, и как пройдут отборочные поединки? То есть мы, скорее всего, на себя берем либо четвертьфинал, либо полуфинал – всё будет зависеть от решения Федерации бокса России и от количества участников в данном Кубке мира, - объяснил Вячеслав Дамдинцурунов.
Также министр упомянул Байкальский летний марафон. Отныне на соревновании будут присваивать спортивные звания
- В этом году мы включили Байкальский летний марафон в Единый календарный план министерства спорта впервые, два года мы его проводили. В этом году, надеюсь, он пройдет в третий раз. Обратили внимание Федерации лёгкой атлетики на этот марафон, теперь будут присваиваться спортивные звания на этом мероприятии. Я вижу, что этот марафон может стать визитной карточкой спорта Бурятии, потому что много представителей легкоатлетического сообщества готовы приехать к нам на Байкал, пробежать по побережью озера, увидеть Байкал, посмотреть. С учетом того, что у нас будет развиваться туристическая инфраструктура: в частности, в Турке планируется строительство серьёзной гостиницы, и уже тех сложностей, которые были с размещением, надеюсь, уже не будет. То есть один из негативных факторов – это размещение. Мы проводим марафон в активный сезон, начало августа, когда отдыхают жители республики и гости. Физически нет мест, где размещать гостей, - подробно поведал министр.
Он уверен, что в будущем количество участников марафона может существенно вырасти.
- Я уверен, что с 1500 участников, которые были у нас на последнем марафоне, количество может вырасти в разы, десятки раз. Так что считаю, этот марафон одним из ярких спортивных туристических событий в будущем республики, - заключил Дамдинцурунов.
В Улан-Удэ планируют провести этап Кубка мира по боксу
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