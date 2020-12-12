 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 декабря

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В Бурятии сохранится морозная погода

В Бурятии сохранится морозная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -22-27, местами -32-37, по Прибайкалью -11-17, днём -11-16, местами -20-25 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -22-24, днём -12-14 градусов.
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