В Улан-Удэ днём небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -22-27, местами -32-37, по Прибайкалью -11-17, днём -11-16, местами -20-25 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -22-24, днём -12-14 градусов.
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, Фото:
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