Церемония прошла у «Чёрного тюльпана»
Сегодня сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии возложили цветы к портретам погибших товарищей на мемориале в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».
11 декабря считается Днём памяти погибших в вооружённом конфликте в Чечне. За все годы в Северо-Кавказском регионе погибли 12 сотрудников отряда мобильного особого назначения «Кречет» и специального отряда быстрого реагирования «Барс» и 15 военнослужащих внутренних войск МВД – уроженцев Бурятии.
Сотрудники Росгвардии почтили память своих товарищей, отдавших жизни при исполнении служебного долга, минутой молчания. Вместе с росгвардейцами вспомнить своих погибших товарищей пришли представители общественной организации ветеранов «Боевое братство».
В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибших сослуживцев
Общество, Фото:
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