В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибших сослуживцев

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Церемония прошла у «Чёрного тюльпана»



Сегодня сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии возложили цветы к портретам погибших товарищей на мемориале в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».



11 декабря считается Днём памяти погибших в вооружённом конфликте в Чечне. За все годы в Северо-Кавказском регионе погибли 12 сотрудников отряда мобильного особого назначения «Кречет» и специального отряда быстрого реагирования «Барс» и 15 военнослужащих внутренних войск МВД – уроженцев Бурятии.



Сотрудники Росгвардии почтили память своих товарищей, отдавших жизни при исполнении служебного долга, минутой молчания. Вместе с росгвардейцами вспомнить своих погибших товарищей пришли представители общественной организации ветеранов «Боевое братство».

