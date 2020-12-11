Пожилые представители общины получат праздничные наборы
Еврейская община Иркутска отмечает праздник Ханука. В этом году он отмечается с 10 по 18 декабря. Как рассказал главный раввин города Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер, Ханука – праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма в 164 году до нашей эры. Это праздник победы света над тьмой. В его рамках в течение 8 дней каждый вечер зажигают свечи. Для этого, как правило, используют специальный подсвечник — ханукию.
- В этом году светлый праздник омрачается сложной эпидемиологической ситуацией, - отметил Аарон Вагнер. – В этой связи массовых мероприятий мы проводить не будем. Но прихожане получают по почте поздравления и купоны на праздничные наборы. В этих наборах подсвечник, свечи и правила их зажигания – всё, что нужно, чтобы отметить праздник. Мы будем зажигать свечи каждый у себя дома, но в одно и то же время. Тем самым мы объединимся, чтобы прогнать тьму, и будем надеяться, что коронавирус тоже не устоит, мы прогоним его прочь.
Молодёжь разнесёт праздничные наборы пожилым людям с соблюдением всех мер предосторожности. В течение праздника каждый день прихожане будут получать онлайн-поздравления. По традиции в память о ханукальном чуде, когда оливковое масло горело в храмовом светильнике восемь дней, в дни Хануки едят пищу, приготовленную на растительном масле, в том числе пончики. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Еврейская община Иркутска празднует Хануку
Общество, Фото:
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