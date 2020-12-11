В Иркутской области появился крытый манеж для занятий иппотерапией

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Пока в конюшне реабилитационного центра три лошади



Крытый манеж для занятий иппотерапией открылся на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» в Иркутской области. С 10 декабря дети, нуждающиеся в особой программе реабилитации, смогут заниматься с лошадьми независимо от погоды или времени года.



Необходимость строительства манежа возникла в центре помощи особенным детям несколько лет назад. В 2018 году было принято окончательно решение о возведении. В августе 2019 на объекте площадью 500 кв. м начались строительные работы. Финансирование в размере 33,1 млн рублей выделено из областного бюджета.



- Иппотерапия, это в нашем центре самый востребованный тип реабилитации. Порядка половины наших подопечных постоянно нуждаются в ней по физиологическим показаниям. Но до сегодняшнего дня мы не могли себе позволить проводить постоянные занятия, - поделилась директор центра «Сосновая горка» Галина Самсонова.



На данный момент в конюшне реабилитационного центра три лошади. В планах покупка четвёртого животного, чтобы охватить как можно больше нуждающихся детей. Как правило, показаниями к иппотерапии становятся ортопедические патологии, а также ДЦП.



- Перед назначением иппотерапии дети и подростки в обязательном порядке проходят на базе центра обследование. С помощью нового прибора – нейромиографа - отслеживается мышечная нагрузка, и исходя из показаний назначается определённая программа, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области. - По данным неврологов, после курса занятий иппотерапией маломобильные дети в ряде случаев могут передвигаться самостоятельно.

