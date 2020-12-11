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В Чите начнут работать катки и ёлочные базары

В Чите начнут работать катки и ёлочные базары
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие катков на площадях состоится 12 декабря, ёлочных ярмарок – 16 декабря

12 декабря в Чите состоится долгожданное открытие катков на площади имени Ленина и на площади Труда в посёлке КСК, рассказали в комитете культуры администрации столицы Забайкалья.

На площади Ленина начнёт работать каток вокруг светодиодного фонтана. Он предназначен для детей до 14 лет. Мальчишки и девчонки будут допускаться на каток только в сопровождении взрослых. Прокат коньков будет бесплатный, но для их получения необходим документ, удостоверяющий личность. Размерный ряд для проката детских коньков: с 30 по 39 размеры. На площади Труда прокат коньков также бесплатный и осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. Там могут кататься граждане всех возрастов.

График работы катков на площади Труда и площади Ленина:

С 12.12.2020 г. по 20.02 2021 г. в рабочие дни: с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни: с 11:00 до 22:00.

В пунктах проката коньков будут соблюдаться все противоэпидемиологические меры, вход посетителей осуществляется только в масках, сообщает пресс-служба администрации города Читы.

В Чите сезонные ярмарки по реализации деревьев хвойных пород пройдут с 16 по 31 декабря текущего года по заранее утверждённым адресам во всех районах краевого центра. Рекомендуемая цена для сосны высотой до полутора метров составляет 450 рублей, выше – от 450 до 500 рублей. На деревья хвойных пород, завезенные из других регионов, цена свободная. Работать ярмарки будут с 10:00 до 20:00, а 31 декабря – с 10:00 до 16:00.

Перечень мест проведения специализированных сезонных ярмарок «Ёлочный базар» на территории городского округа «Город Чита»

Центральный административный район

мкр. Геофизический, 13а;
мкр. Октябрьский (аллея «Александровская площадь»);
мкр. Северный, 36;
мкр. Северный, 58;
мкр. Северный, 9;
мкр. Царский (площадь Казачья);
угол ул. Ленинградская, 43/ул. Угданская;
ул. Бабушкина, 98 (во дворе);
ул. Богомягкова, 23 площадь Революции;
ул. Гаюсана, 40а;
ул. Генерала Белика, 11;
ул. Журавлева, 104а;
ул. Журавлева, 16;
ул. Журавлева, 54;
ул. Карповский тракт, 15а;
ул. Красноармейская, 47;
ул. Красной Звезды, 2;
ул. Матвеева, 35;
ул. Металлистов, 21;
ул. Николая Островского, 28;
ул. Николая Островского, 52;
ул. Новобульварная (район стадиона «СибВО»);
ул. Новобульварная, 123;
ул. Столярова, 91;
ул. Угданская, 40;
ул. ул. Красной Звезды, 7;
ул. Шилова, 100;
ул. Шилова, 89.
ул. Новобульварная, 55;
ул. Богомягкова, 50;
ул. Ленина, 27;
ул. Шилова, 29;
Генерала Белика, 1.

Ингодинский административный район

ул. Промышленная, 55;
ул. Ярославского, 19 (район магазина «Водолей»);
1 мкр. 9а (район супермаркета «Спутник»);
1 мкр, 32 (район Дома Быта);
ул. Лазо, 40 (район предприятия общественного питания «Платина»);
ул. Оздоровительная, 31б;
ул. Амурская/Баргузинская;
ул. Ангарская, 26 (прилегающая территория к супермаркету «Забайкальский Привозъ»);
ул. Чкалова, 1а (прилегающая территория к ТК «Витэн»);
п. Антипиха, пересечение ул. Казачья /ул. Каларская;
п. Осетровка, 10 (район дискаунтера «Хороший»);
п. Песчанка, Агинский тракт, 59;
п. Песчанка, Агинский тракт, 57;
мкр. Сосновый Бор, ул. Гагарина, 8г;
мкр. Сосновый бор, ул. 3-Забайкальская, 2;
ул. Ленина, 1;
ул. Лесхозная, 7;
ул. Верхоленская,4;
ул. Забайкальского Рабочего, 36.

Железнодорожный административный район

п. Биофабрика, Романовский тракт, 86;
пр. Советов, 7;
Романовский тракт, 46;
ул. Онискевича, 8б;
ул. Байкальская, 15;
ул. Ватутина, 20;
ул. Крымская, 5;
ул. Магистральная, 1;
ул. Малая, 2в;
ул. Набережная, 66;
ул. Недорезова, 2б;
ул. Ползунова, 24;
ул. Пригородная, 2;
ул. Рахова, 88;
ул. Советская, 13;
ул. Трактовая, 10а;
ул. Трактовая, 54;
ул. Усуглинская, 10.
ул. Трактовая, 28 (прилегающая территория к «ТЦ «Гуливер»);
ул. Трактовая, 74.

Черновский административный район

3 мкр., 7;
4 мкр., 31;
4 мкр., 6;
5 мкр. 7 (универсальный рынок ООО ЧТЦ «Черновский»);
5 мкр., 30;
6 мкр., 34;
9 мкр., 11;
Агрогородок «Опытный», 4;
ул. Букачачинская, 6;
ул. Весенняя, 12;
ул. Весенняя, 28;
ул. Весенняя, 22;
ул. Волочаевская, 2 (ЧЭС);
ул. Гайдара, 3;
мкр. Девичья сопка, 1;
мкр. Девичья сопка, 43;
Жилой городок, 13;
п. Застепь, ул. Главная, 12;
ул. Звездная, 11;
п. Зыково, ул. Зыкова, 1;
п. Ивановка, ул. Староивановская, 5б;
п. Кадала, ул. Аэродромная, 31;
ул. Космонавтов, 4;
ул. Майская, 20;
пр. Маршала Жукова, 10;
п. Наклонный, ул. Якутская, 5;
ул. Новая, 63;
ул. Новопутейская, 20;
п. Сибирский, ул. Старошахтерская, 41а;
ул. Совхозная, 24;
ул. Солдатский тупик, 2;
ул. Строителей, 4;
ул. Строителей, 5;
ул. Тобольская, 13;
пр. Фадеева, 12а;
пр. Фадеева, 16;
пр. Фадеева, 2;
пр. Фадеева, 20а;
пр. Фадеева, 18а;
пр. Фадеева, 33;
ул. Энтузиастов, 9а;
ул. Энтузиастов, 50;
ул. Космонавтов, 1в.

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