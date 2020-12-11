В Чите начнут работать катки и ёлочные базары



С 12.12.2020 г. по 20.02 2021 г. в рабочие дни: с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни: с 11:00 до 22:00.



В пунктах проката коньков будут соблюдаться все противоэпидемиологические меры, вход посетителей осуществляется только в масках, сообщает пресс-служба администрации города Читы.



В Чите сезонные ярмарки по реализации деревьев хвойных пород пройдут с 16 по 31 декабря текущего года по заранее утверждённым адресам во всех районах краевого центра. Рекомендуемая цена для сосны высотой до полутора метров составляет 450 рублей, выше – от 450 до 500 рублей. На деревья хвойных пород, завезенные из других регионов, цена свободная. Работать ярмарки будут с 10:00 до 20:00, а 31 декабря – с 10:00 до 16:00.



Перечень мест проведения специализированных сезонных ярмарок «Ёлочный базар» на территории городского округа «Город Чита»



Центральный административный район



мкр. Геофизический, 13а;

мкр. Октябрьский (аллея «Александровская площадь»);

мкр. Северный, 36;

мкр. Северный, 58;

мкр. Северный, 9;

мкр. Царский (площадь Казачья);

угол ул. Ленинградская, 43/ул. Угданская;

ул. Бабушкина, 98 (во дворе);

ул. Богомягкова, 23 площадь Революции;

ул. Гаюсана, 40а;

ул. Генерала Белика, 11;

ул. Журавлева, 104а;

ул. Журавлева, 16;

ул. Журавлева, 54;

ул. Карповский тракт, 15а;

ул. Красноармейская, 47;

ул. Красной Звезды, 2;

ул. Матвеева, 35;

ул. Металлистов, 21;

ул. Николая Островского, 28;

ул. Николая Островского, 52;

ул. Новобульварная (район стадиона «СибВО»);

ул. Новобульварная, 123;

ул. Столярова, 91;

ул. Угданская, 40;

ул. ул. Красной Звезды, 7;

ул. Шилова, 100;

ул. Шилова, 89.

ул. Новобульварная, 55;

ул. Богомягкова, 50;

ул. Ленина, 27;

ул. Шилова, 29;

Генерала Белика, 1.



Ингодинский административный район



ул. Промышленная, 55;

ул. Ярославского, 19 (район магазина «Водолей»);

1 мкр. 9а (район супермаркета «Спутник»);

1 мкр, 32 (район Дома Быта);

ул. Лазо, 40 (район предприятия общественного питания «Платина»);

ул. Оздоровительная, 31б;

ул. Амурская/Баргузинская;

ул. Ангарская, 26 (прилегающая территория к супермаркету «Забайкальский Привозъ»);

ул. Чкалова, 1а (прилегающая территория к ТК «Витэн»);

п. Антипиха, пересечение ул. Казачья /ул. Каларская;

п. Осетровка, 10 (район дискаунтера «Хороший»);

п. Песчанка, Агинский тракт, 59;

п. Песчанка, Агинский тракт, 57;

мкр. Сосновый Бор, ул. Гагарина, 8г;

мкр. Сосновый бор, ул. 3-Забайкальская, 2;

ул. Ленина, 1;

ул. Лесхозная, 7;

ул. Верхоленская,4;

ул. Забайкальского Рабочего, 36.



Железнодорожный административный район



п. Биофабрика, Романовский тракт, 86;

пр. Советов, 7;

Романовский тракт, 46;

ул. Онискевича, 8б;

ул. Байкальская, 15;

ул. Ватутина, 20;

ул. Крымская, 5;

ул. Магистральная, 1;

ул. Малая, 2в;

ул. Набережная, 66;

ул. Недорезова, 2б;

ул. Ползунова, 24;

ул. Пригородная, 2;

ул. Рахова, 88;

ул. Советская, 13;

ул. Трактовая, 10а;

ул. Трактовая, 54;

ул. Усуглинская, 10.

ул. Трактовая, 28 (прилегающая территория к «ТЦ «Гуливер»);

ул. Трактовая, 74.



Черновский административный район



3 мкр., 7;

4 мкр., 31;

4 мкр., 6;

5 мкр. 7 (универсальный рынок ООО ЧТЦ «Черновский»);

5 мкр., 30;

6 мкр., 34;

9 мкр., 11;

Агрогородок «Опытный», 4;

ул. Букачачинская, 6;

ул. Весенняя, 12;

ул. Весенняя, 28;

ул. Весенняя, 22;

ул. Волочаевская, 2 (ЧЭС);

ул. Гайдара, 3;

мкр. Девичья сопка, 1;

мкр. Девичья сопка, 43;

Жилой городок, 13;

п. Застепь, ул. Главная, 12;

ул. Звездная, 11;

п. Зыково, ул. Зыкова, 1;

п. Ивановка, ул. Староивановская, 5б;

п. Кадала, ул. Аэродромная, 31;

ул. Космонавтов, 4;

ул. Майская, 20;

пр. Маршала Жукова, 10;

п. Наклонный, ул. Якутская, 5;

ул. Новая, 63;

ул. Новопутейская, 20;

п. Сибирский, ул. Старошахтерская, 41а;

ул. Совхозная, 24;

ул. Солдатский тупик, 2;

ул. Строителей, 4;

ул. Строителей, 5;

ул. Тобольская, 13;

пр. Фадеева, 12а;

пр. Фадеева, 16;

пр. Фадеева, 2;

пр. Фадеева, 20а;

пр. Фадеева, 18а;

пр. Фадеева, 33;

ул. Энтузиастов, 9а;

ул. Энтузиастов, 50;

ул. Космонавтов, 1в.



Возрастное ограничение 0+



12 декабря в Чите состоится долгожданное открытие катков на площади имени Ленина и на площади Труда в посёлке КСК, рассказали в комитете культуры администрации столицы Забайкалья.На площади Ленина начнёт работать каток вокруг светодиодного фонтана. Он предназначен для детей до 14 лет. Мальчишки и девчонки будут допускаться на каток только в сопровождении взрослых. Прокат коньков будет бесплатный, но для их получения необходим документ, удостоверяющий личность. Размерный ряд для проката детских коньков: с 30 по 39 размеры. На площади Труда прокат коньков также бесплатный и осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. Там могут кататься граждане всех возрастов.