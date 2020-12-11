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Иркутский театр отмечает 80-летний юбилей

Иркутский театр отмечает 80-летний юбилей
Общество,  Фото:pixabay.com
Юбилейный сезон театра проходит в онлайн-формате

Музыкальный театр имени Загурского в Иркутске отмечает 80-летний юбилей. В честь этого события заслуженная артистка России, солистка Елена Бондаренко и солистка Александра Джименес (Гаращук) удостоены благодарности губернатора области за заслуги в развитии культуры. Ещё десять сотрудников театра отмечены почётными грамотами и благодарностями министерства культуры и архивов региона. Среди них артисты Роман Лукьянчук, Станислав Чернышёв, Егор Кириленко, Евгений Сирота, Евгения Калашникова, Юлия Пихтина. Их отметили за многолетний труд и активную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Приказ о создании Иркутского областного театра музыкальной комедии был подписан 19 марта 1941 года. Основу коллектива составили артисты Горьковского театра музыкальной комедии, которые осенью 1940 года приехали в Иркутск на шестимесячные гастроли. Выступления проходили с таким успехом, что горожане попросили оставить коллектив здесь.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, юбилейный театральный сезон проходит в онлайн-формате. В социальных сетях регулярно появляются отрывки спектаклей и репетиций. Коллектив готовит премьеру мюзикла «Декабристы» (12+), премьера которого запланирована на декабрь. Идёт работа над музыкальной драмой «А зори здесь тихие…». Показать её зрителям планировалось в мае этого года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время состоится запись новогоднего концерта (6+), его показ планируется провести в зимние праздники в сети интернет. Запланирован цикл юбилейных праздничных концертов, торжественных мероприятий и творческих встреч.

- Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней профессиональные трудности, театр продолжает работать и проводить юбилейный 80-й театральный сезон. Я надеюсь, что информация о благодарностях, почётных грамотах придаст артистам и сотрудникам театра силы и энергию продолжать работу в это нелегкое время. Провести награждение мы всё-таки планируем офлайн, во время праздничного концерта, посвящённого 80-летию создания театра. Надеемся, что он состоится в марте 2021 года, - рассказала директор Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского Татьяна Мезенцева.
Иркутск театр юбилей
 
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