Зрительское голосование за финалисток продлится до конца декабря
Военнослужащая соединения Восточного военного округа в Забайкалье Маргарита Андреева вошла в число лидеров всероссийского фотоконкурса «Мисс «Красная звезда» - 2020» по промежуточным итогам зрительского голосования. Голосование продлится до конца декабря, и каждая участница имеет шанс улучшить свою позицию.
Еженедельно с начала голосования конкурсная комиссия по мере поступления отбирала один из снимков, отвечающих предъявляемым требованиям, и предлагала его для публикации в газете. В конце каждого месяца фотографии двух участниц выставлялись на сайте газеты «Красная звезда». Рядовая Андреева победила в июльском этапе голосования и вышла в финал фотоконкурса. Всего в финале оказалось 12 военнослужащих.
Рядовая контрактной службы проходит службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на протяжении 10 лет, имеет первый спортивный разряд по лёгкой атлетике, а также высокий уровень боевой и специальной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Рядовая из Забайкалья вышла в финал конкурса «Мисс «Красная звезда»
Общество, Фото:
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