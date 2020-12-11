Супруги Дарима и Николай Баторовы из Селенгинского района воспитывают 10 детей
10 декабря в администрации Селенгинского района Бурятии состоялось торжественное награждение семьи Баторовых, победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Николай и Дарима Баторовы проживают в селе Сутой Селенгинского района. Стаж их семейной жизни составляет 47лет. Семью Баторовых по праву можно назвать образцом для подражания, примером трудолюбия, любви, взаимной поддержки и взаимопонимания. Они вырастили и воспитали 10 детей, которые получили высшее образование, успешно работают, все обзавелись своими семьями и детьми.
В церемонии награждения приняли участие заместитель министра социальной защиты населения республики Эльвира Эрдыниева, глава Селенгинского района Станислав Гармаев, первый замруководителя администрации района Светлана Бубеева, начальник отдела социальной защиты населения в Селенгинском районе Елена Дашинимаева.
Напомним, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз. Цель мероприятия – повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства. В 2020 году конкурс прошёл в онлайн-формате, жюри оценивали портфолио семей, их визитные карточки и активное участие в социальной жизни региона. По данным организаторов, в финал вышли 89 семей-победителей, в каждой номинации определены несколько победителей. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии награждены победители всероссийского конкурса «Семья года»
Общество, Фото:
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