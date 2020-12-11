 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 декабря

10 декабря

Популярное

В Бурятии награждены победители всероссийского конкурса «Семья года»

В Бурятии награждены победители всероссийского конкурса «Семья года»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Супруги Дарима и Николай Баторовы из Селенгинского района воспитывают 10 детей

10 декабря в администрации Селенгинского района Бурятии состоялось торжественное награждение семьи Баторовых, победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Николай и Дарима Баторовы проживают в селе Сутой Селенгинского района. Стаж их семейной жизни составляет 47лет. Семью Баторовых по праву можно назвать образцом для подражания, примером трудолюбия, любви, взаимной поддержки и взаимопонимания. Они вырастили и воспитали 10 детей, которые получили высшее образование, успешно работают, все обзавелись своими семьями и детьми.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра социальной защиты населения республики Эльвира Эрдыниева, глава Селенгинского района Станислав Гармаев, первый замруководителя администрации района Светлана Бубеева, начальник отдела социальной защиты населения в Селенгинском районе Елена Дашинимаева.

Напомним, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз. Цель мероприятия – повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства. В 2020 году конкурс прошёл в онлайн-формате, жюри оценивали портфолио семей, их визитные карточки и активное участие в социальной жизни региона. По данным организаторов, в финал вышли 89 семей-победителей, в каждой номинации определены несколько победителей. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Бурятия конкурс семьи Селенгинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открывается второй частный пансионат для пожилых
В Бурятии открывается второй частный пансионат для пожилых
Общество, 11.12.2020
Работы по реконструкции здания близки к завершению
В Улан-Удэ планируют провести этап Кубка мира по боксу
В Улан-Удэ планируют провести этап Кубка мира по боксу
Общество, 11.12.2020
Пока неизвестно, четвертьфинал или полуфинал соревнований состоится в Бурятии
Шахматист из Бурятии в красивом стиле отобрался на первенство мира
Шахматист из Бурятии в красивом стиле отобрался на первенство мира
Общество, 11.12.2020
О том, как это было, рассказала Инна Ивахинова
В Забайкалье открылся один из 12-ти новых кинозалов
В Забайкалье открылся один из 12-ти новых кинозалов
Общество, 11.12.2020
Жители Петровск-Забайкальска смогут смотреть кинопремьеры
В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон
В Советском районе Улан-Удэ открыли зимний спортивный сезон
Общество, 11.12.2020
Открытие состоялось в микрорайоне Заречный
В Улан-Удэ полицейские нашли опасные горки
В Улан-Удэ полицейские нашли опасные горки
Общество, 11.12.2020
Есть первые пострадавшие от катания на стихийных горках
Новые имена бурятского балета. Кто есть кто
Новые имена бурятского балета. Кто есть кто
Общество, 11.12.2020
Сегодня в 18:30 Бурятский театр оперы и балета на своем Youtube-канале и портале «Культура.рф» представит первый в истории продукт, созданный исключительно для онлайн-показа
В Бурятии поступила вторая партия вакцины от коронавируса
В Бурятии поступила вторая партия вакцины от коронавируса
Общество, 11.12.2020
Вакцину будут ставить медикам, работающим с больными ковидом
Жителям села в Бурятии предложили самим построить каток
Жителям села в Бурятии предложили самим построить каток
Общество, 11.12.2020
«Кому надо – катаются», - прокомментировали местные власти
На катке в центре Улан-Удэ поставят «антиковидных комиссаров»
На катке в центре Улан-Удэ поставят «антиковидных комиссаров»
Общество, 11.12.2020
Вход на каток на площади Советов будет бесплатным
В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз
В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура бууз
Общество, 11.12.2020
Скульптуру вырезали в честь недавней победы бурятских бууз на конкурсе
Снятый из космоса Улан-Удэ сравнили с амёбой
Снятый из космоса Улан-Удэ сравнили с амёбой
Общество, 11.12.2020
Ночной Улан-Удэ вновь сфотографировали с высоты МКС
В доме в Иркутске вместе с пожарным рукавом хранили хлам
В доме в Иркутске вместе с пожарным рукавом хранили хлам
Общество, 11.12.2020
Летний пожар ничему не научил обслуживающую организацию
Чемпионат мира по боксу в Бурятии признан лучшим событием года России
Чемпионат мира по боксу в Бурятии признан лучшим событием года России
Общество, 11.12.2020
Бурятия взяла Гран-при национальной премии Russian Event Awards-2020. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^