Фотографы, вдохновлённые заповедной природой, смогли остановить мгновения байкальской зимы
В Бурятии Байкальский заповедник открывает виртуальную выставку, приуроченную к Международному дню гор. Главными героями фотовыставки «Зима у Байкала» станут Байкал, горы и зима. Её сможет посетить каждый, независимо от того места, где он находится. Виртуальная выставка работает круглосуточно, семь дней в неделю.
- Фотовыставка «Зима у Байкала» погружает в атмосферу настоящей сибирской зимней сказки. Перед вами – бескрайние горные дали, метровые льды над байкальской бездной, причудливые торосы и далекие звёзды над хребтом Хамар-Дабан. Природа наполнена светом, играет чистыми и бесконечными оттенками белого, голубого, синего, бирюзового... Красота этого времени года становится источником вдохновения для настоящих ценителей гармонии и совершенства, - сообщает пресс-служба заповедника.
Авторами работ выставки стали фотографы Алексей Безруков, Василий Сутула, Елена Чумак и Никита Чумак. Посетить выставку можно на сайте Байкальского заповедника.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии открылась виртуальная выставка о «Зиме у Байкала»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фотографы, вдохновлённые заповедной природой, смогли остановить мгновения байкальской зимы
Эта игра – своеобразный настольный микс бильярда, кёрлинга и боулинга
Пока в конюшне реабилитационного центра три лошади
Кандидатов готовят победители прошлых армейских игр
Зрительское голосование за финалисток продлится до конца декабря
Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы
Её жители отмечали народный и духовный праздник 10 декабря
Юбилейный сезон театра проходит в онлайн-формате
В столице Бурятии прошла встреча руководителей епархии и городской администрации
Открытие катков на площадях состоится 12 декабря, ёлочных ярмарок – 16 декабря
Супруги Дарима и Николай Баторовы из Селенгинского района воспитывают 10 детей
Пожилые представители общины получат праздничные наборы
Работы по реконструкции здания близки к завершению
В сквере решено построить мини-амфитеатр
Пока неизвестно, четвертьфинал или полуфинал соревнований состоится в Бурятии