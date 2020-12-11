В Бурятии открылась виртуальная выставка о «Зиме у Байкала»

Фотографы, вдохновлённые заповедной природой, смогли остановить мгновения байкальской зимы



В Бурятии Байкальский заповедник открывает виртуальную выставку, приуроченную к Международному дню гор. Главными героями фотовыставки «Зима у Байкала» станут Байкал, горы и зима. Её сможет посетить каждый, независимо от того места, где он находится. Виртуальная выставка работает круглосуточно, семь дней в неделю.



- Фотовыставка «Зима у Байкала» погружает в атмосферу настоящей сибирской зимней сказки. Перед вами – бескрайние горные дали, метровые льды над байкальской бездной, причудливые торосы и далекие звёзды над хребтом Хамар-Дабан. Природа наполнена светом, играет чистыми и бесконечными оттенками белого, голубого, синего, бирюзового... Красота этого времени года становится источником вдохновения для настоящих ценителей гармонии и совершенства, - сообщает пресс-служба заповедника.



Авторами работ выставки стали фотографы Алексей Безруков, Василий Сутула, Елена Чумак и Никита Чумак. Посетить выставку можно на сайте Байкальского заповедника.



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