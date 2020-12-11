Находясь во власти паразита, рыба худеет
В Бурятии 13 проб плотвы исследовали на гельминтоз рыб.
- По итогам лабораторных исследований получены положительные результаты. Установлено, что в глазных яблоках рыбы обнаружены метацеркарии дигенетического сосальщика из семейства Diplostomatidae, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Диплостамоз является инвазионным заболеванием рыб. У рыбы старшего возраста и у молодняка при незначительной интенсивности инвазии течение болезни хроническое. Метацеркарии, которые паразитируют в хрусталике, служат причиной появления бельма на глазах и слепоты. Рыба худеет, отстаёт в развитии, плавает возле поверхности водоёмов.
У рыбы в Бурятии нашли паразита, приводящего к слепоте
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