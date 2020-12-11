У рыбы в Бурятии нашли паразита, приводящего к слепоте

Находясь во власти паразита, рыба худеет



В Бурятии 13 проб плотвы исследовали на гельминтоз рыб.



- По итогам лабораторных исследований получены положительные результаты. Установлено, что в глазных яблоках рыбы обнаружены метацеркарии дигенетического сосальщика из семейства Diplostomatidae, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Диплостамоз является инвазионным заболеванием рыб. У рыбы старшего возраста и у молодняка при незначительной интенсивности инвазии течение болезни хроническое. Метацеркарии, которые паразитируют в хрусталике, служат причиной появления бельма на глазах и слепоты. Рыба худеет, отстаёт в развитии, плавает возле поверхности водоёмов.

