Кандидатов готовят победители прошлых армейских игр
В мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, стартовала подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов полевой выучки - «Танковому биатлону». Заезды на танках Т-72Б3 проходят на полигоне Бурдуны. По их окончанию будут определены лучшие кандидаты для участия в дальнейших этапах конкурса.
Кандидаты осваивают стрельбу с разных дистанций и постоянной сменой целей. Используются как стандартные мишени, так и уменьшенных размеров. При этом применяются лучшие практики подготовки спортивных команд мира, когда работу экипажа доводят до автоматизма.
Также стоит отметить, что подготовка экипажей проходит под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018», «Арми-2019» и «Арми-2020», которые проходят военную службу в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии. В ходе подготовки к конкурсу они делятся с кандидатами своими навыками и опытом, рассказывают о нестандартных подходах по отработке тактики действий в преодолении соревновательной трассы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии идёт подготовка к «Танковому биатлону»
Общество, Фото:
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