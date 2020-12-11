Буддисты Бурятии поздравили Калмыкию с Новым годом

Её жители отмечали народный и духовный праздник 10 декабря



10 декабря буддисты Калмыкии отметили два праздника: Зула Хурал и калмыцкий Новый год. Братскую республику с праздником поздравили верующие Бурятии.



- Пусть каждый калмык будет держателем своих традиций и чтит историю своего народа, а женщины держателями своего родного языка. Пусть в каждый дом калмыцкого народа придёт счастье, а страдания обойдут стороной. Пусть счастье следует за каждым. Мира и добра вам! С праздником дорогие братья-друзья! С Новым годом! – поздравили народ Калмыкии в Буддийской традиционной Сангхи России.



Как рассказала пресс-служба Сангхи, калмыцкий Новый год Зул – один из самых любимых праздников народа Калмыкии. Этот национальный праздник в тяжёлые годы репрессий был сохранён и тайно отмечался в каждой калмыцкой семье. Помимо добрых пожеланий, веселья, подарков, праздник Зул наполнен большим религиозным содержанием — это день рождения и ухода в Махапаринирвану ламы Цонкапы (Зонква-гегян в Калмыкии), основателя школы Гелугпа, явившего живое воплощения трёх божеств — Авалокитешвары, Манзушри и Очирвани.

