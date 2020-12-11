Митрополит Иосиф и мэр Улан-Удэ обсудили просвещение горожан

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В столице Бурятии прошла встреча руководителей епархии и городской администрации



10 декабря в Улан-Удэ состоялась встреча митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа с мэром города Игорем Шутенковым. Встреча проходила в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Митрополит обсудил с руководителем администрации вопросы улучшения уровня жизни жителей города, обустройства городской территории и дальнейшего взаимодействия городской мэрии с епархией в рамках духовно-нравственного просвещения улан-удэнцев.



Владыка Иосиф внёс ряд предложений по подготовке плана совместных мероприятий, а также рассказал об опыте взаимодействия с муниципальной властью на территории других субъектов Российской Федерации. Игорь Шутенков тоже поделился планами, каким он видит дальнейшее сотрудничество властей города и Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной Церкви.



По окончании встречи митрополит Иосиф и мэр обменялись памятными подарками, сообщает пресс-служба епархии.

