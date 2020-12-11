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Ещё 265 забайкальцев заболели коронавирусом

Ещё 265 забайкальцев заболели коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев инфицирования превысило 22,4 тысячи

По данным на 11 декабря, от коронавируса за последние сутки выздоровели 263 забайкальца. За весь период вылечились уже 19 981 человек. Ещё у 265 человек за минувшие сутки установили соответствующий диагноз. Число инфицированных коронавирусом жителей Забайкальского края за весь период составило 22 414.

Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у восьмерых человек. С начала года болезнь уже унесла жизни 387 забайкальцев.

В моногоспиталях региона 109 человек находятся в тяжёлом состоянии, 63 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 21 806 случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии.
коронавирус
 
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