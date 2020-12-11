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В столице Бурятии много незарегистрированных земельных участков и домов. Жители частного сектора часто ссылаются на сложность порядка оформления прав собственности.
Однако сейчас, со вступления в силу нового закона, горожане смогут в упрощенном порядке зарегистрировать дома, расположенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.
Теперь для того, чтобы встать на кадастровый учёт и зарегистрировать права, понадобится только технический план на дом и правоустанавливающий документ на земельный участок. Получать уведомления о планируемом строительстве, реконструкции или окончании строительства уже не требуется.
Технический план на дом нужно изготовить у кадастрового инженера, затем оплатить госпошлину в размере 350 рублей и направить документы в Росреестр.
Отметим, процесс можно ускорить – кадастровый инженер может подать документы в электронном виде в комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ.
Список документов:
- Технический план на дом;
- Скан – копия квитанции об оплате государственной пошлины;
- Скан-копия заявления гражданина о постановке на кадастровой учет и регистрации права в адрес комитета по управлению имуществом;
- Скан паспорта;
Горожане могут проконсультироваться в комитете по строительству по телефонам 45-00-23, 45-10-61, 55-60-15; в комитете по управлению имуществом и землепользованию по телефону 23-00-60. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке
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