В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение



Житель Тункинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.



Судом установлено, что мужчина ранее подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля и стал управлять им, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Вскоре нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.



Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

