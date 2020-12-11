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В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение

Житель Тункинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

Судом установлено, что мужчина ранее подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля и стал управлять им, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Вскоре нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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