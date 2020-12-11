В Бурятии водителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
Житель Тункинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.
Судом установлено, что мужчина ранее подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля и стал управлять им, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Вскоре нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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