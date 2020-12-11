Жителям Бурятии предлагают написать письмо сборной России по футболу

Сборная России по футболу и официальный партнёр команды Почта России объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной»



Футболисты и официальная почта российского футбола предлагают болельщикам написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки сборной. Участники конкурса смогут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.



Отправить письмо можно 3 способами:

- в бумажном виде – письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;

- в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

- через форму на сайте pochta.rfs.ru.



Начиная с 8 декабря, игроки и легенды сборной по вторникам будут выбирать 3 самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.



- Новый год – особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них, - отметил Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России.



Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.

