Сборная России по футболу и официальный партнёр команды Почта России объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной»
Футболисты и официальная почта российского футбола предлагают болельщикам написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки сборной. Участники конкурса смогут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.
Отправить письмо можно 3 способами:
- в бумажном виде – письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;
- в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;
- через форму на сайте pochta.rfs.ru.
Начиная с 8 декабря, игроки и легенды сборной по вторникам будут выбирать 3 самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.
- Новый год – особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них, - отметил Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России.
Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.
Жителям Бурятии предлагают написать письмо сборной России по футболу
Общество, Фото:
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