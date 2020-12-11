В Бурятии экс-руководителя стройфирмы оштрафовали на 20 тысяч

Он не передал в срок документы



Арбитражный суд Бурятии удовлетворил заявление прокурора Октябрьского района Улан-Удэ о привлечении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Стройевроком» к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего.



В июне общество признано банкротом. Однако бывший руководитель организации конкурсному управляющему в установленные сроки не передал бухгалтерскую и иную документацию должника, необходимую для надлежащего исполнения конкурсным управляющим своих обязанностей.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

