У частного детсада в Улан-Удэ не было сайта

Прокуратура выявила нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, образовательные учреждения Железнодорожного района Улан-Удэ нарушали закон в сфере образования.



Выявлено, что учреждениями при ведении официальных сайтов в интернете не размещалась требуемая информация. Отсутствовали сведения о структуре и органах управления организации, реализуемых образовательных программах, не размещались правоустанавливающие документы – уставы, лицензии, локальные акты. В одном из частных дошкольных образовательных учреждений официальный сайт отсутствовал.



Девяти руководителям образовательных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых сайты приведены в соответствие с законом.

