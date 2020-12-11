Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, образовательные учреждения Железнодорожного района Улан-Удэ нарушали закон в сфере образования.
Выявлено, что учреждениями при ведении официальных сайтов в интернете не размещалась требуемая информация. Отсутствовали сведения о структуре и органах управления организации, реализуемых образовательных программах, не размещались правоустанавливающие документы – уставы, лицензии, локальные акты. В одном из частных дошкольных образовательных учреждений официальный сайт отсутствовал.
Девяти руководителям образовательных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых сайты приведены в соответствие с законом.
У частного детсада в Улан-Удэ не было сайта
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