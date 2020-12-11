В Бурятии виновник ДТП с пятью погибшими пытался оспорить приговор

Виновник аварии проведёт в колонии почти на 8 лет
Приговором Тункинского районного суда в июле 2020 года 37-летний мужчина признан виновным в ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2018 года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем, следуя по трассе на территории Тункинского района. Превысив скорость, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем. В результате ДТП пассажиру его машины причинён тяжкий вред здоровью, а водитель и четыре пассажира встречного транспорта скончались на месте.
- Суд апелляционной инстанции назначил виновному наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Осуждённый и его два адвоката пытались оспорить решение суда. Однако Верховный суд республики оставил жалобы без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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