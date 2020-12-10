На песню «Бурятия – звезда Востока» сняли клип

Республиканский центр народного творчества представил яркий ролик на песню «Бурятия – звезда Востока». Исполняют композицию Мэдэгма Доржиева, Чингис Иванов, Георгий Байбородин и другие.







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В музыкальном ролике показаны природные красоты республики, красивые виды и достопримечательности Улан-Удэ, кадры с праздников, массовых мероприятий, спектаклей и т.д. В композиции поётся:«Мне бы взлететь над степями, на горы взглянуть,Мне бы услышать, как кедры шумят,Как сияют вершины,Вновь аршана глотнуть,Там, где горные реки кипят.Я под небом Бурятии, вечной земли,Буду жить, как и предки мои,Даже если вдруг окажусь я вдали,Ты, земля, мое сердце прими,Мы должны эту землю, где вместе живём,Сохранить на века, навсегда,Ты, Бурятия наша, вечна в сердце моём,Ты востока России звезда»Пользователи в комментариях к видео отмечают, что им понравился клип: «Браво», «Я люблю мою Бурятию», «Класс».Премьера песни «Бурятия – Звезда Востока» состоялась во время праздничного концерта в честь Рождества Христова и Крещения Господня в январе 2020 года.