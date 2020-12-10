На песню «Бурятия – звезда Востока» сняли клип

«Я под небом Бурятии, вечной земли, буду жить, как и предки мои», - поют артисты
Республиканский центр народного творчества представил яркий ролик на песню «Бурятия – звезда Востока». Исполняют композицию Мэдэгма Доржиева, Чингис Иванов, Георгий Байбородин и другие.
В музыкальном ролике показаны природные красоты республики, красивые виды и достопримечательности Улан-Удэ, кадры с праздников, массовых мероприятий, спектаклей и т.д. В композиции поётся:
«Мне бы взлететь над степями, на горы взглянуть,
Мне бы услышать, как кедры шумят,
Как сияют вершины,
Вновь аршана глотнуть,
Там, где горные реки кипят.
Я под небом Бурятии, вечной земли,
Буду жить, как и предки мои,
Даже если вдруг окажусь я вдали,
Ты, земля, мое сердце прими,
Мы должны эту землю, где вместе живём,
Сохранить на века, навсегда,
Ты, Бурятия наша, вечна в сердце моём,
Ты востока России звезда»
Пользователи в комментариях к видео отмечают, что им понравился клип: «Браво», «Я люблю мою Бурятию», «Класс».
Премьера песни «Бурятия – Звезда Востока» состоялась во время праздничного концерта в честь Рождества Христова и Крещения Господня в январе 2020 года.
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