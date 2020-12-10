В Улан-Удэ устанавливают ёлки и надувных Дедов Морозов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Работы по монтажу и оформлению завершатся 15 декабря



В столице Бурятии готовят дворы к новогодним праздникам – устанавливают ёлки, скульптуры из снега и льда, сооружают горки, сообщается в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



В Октябрьском районе установлено 11 ёлок, заливают 39 катушек и один каток. Из 19 хоккейных площадок три уже готовы. На театральной площади у Русского драматического театра идут работы по устройству новогоднего городка. Сейчас установлен световой фонтан, до 22 декабря здесь появятся надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, декоративно-металлическая световая конструкция «2021» и функциональные ледовые скульптуры.



В Советском районе устанавливают 16 ёлок. Работы по монтажу ёлок и оформлению прилегающих территорий завершатся к 15 декабря. Также готовят семь катков, девять хоккейных коробок, одну лыжную база. Главный районный ледовый городок будет расположен в парке «Кристальный», открытие которого состоится 24 декабря. Помимо этого, будет празднично оформлена площадь Революции. Кроме традиционной новогодней ёлки здесь установят надувные уличные фигуры, катушки и «звёздное небо».



В Железнодорожном районе планируется залить девять хоккейных коробок и три катка. Будут работать семь лыжных баз.



Всего для жителей города откроют 162 спортивных объекта. В том числе, 10 катков (2057 пар коньков), 8 лыжных баз (1288 пары лыж, в т. ч. 50 горных), лыжно-биатлонный комплекс, более 100 спортивных площадок по месту жительства. Кроме того, в ТРЦ «Глобус» работает сертифицированная ледовая арена «ICEметр» с искусственным льдом 58х28 метров на 600 посадочных мест для зрителей. В прокате 350 пар коньков.

