В Бурятии плакали участники раскопок на месте дацана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятский лама поделился сентиментальной историей



Узнав о том, как проводили последние минуты жизни ламы, погибшие в 1930-е годы, многие участники раскопок на месте Баргузинского дацана плакали. Об этом рассказал настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).



В начале XIX века в Баргузинской долине был возведён Борогольский дацан, позже переименованный в Баргузинский. В 1920-х годах по инициативе известного ламы и учёного Агвана Доржиева было решено обосновать дацан на новом месте. Дацан с постройками и ламским посёлком возле озера Сагаан Нур священнослужители оставили и перебрались к подножию священной для буддистов горы Барагхан. Спастись от репрессий им здесь не удалось. В 30-е годы этот дацан был уничтожен, многие ламы были расстреляны или сосланы в лагеря.



- Когда мы проводили раскопки на фундаментах зданий старого Баргузинского дацана близ села Барагхана, то обнаружили множество лампадок – наhата (латунных в основном) с полуобгоревшими фитилями. У некоторых тогда нахлынули слёзы на глаза, так как стало понятно, что ламы в последний момент перед тем, как воинствующие чекисты сожгли дуганы, всё равно ставили зажжённые зула на алтарь и молились Будде, чтобы в будущем вновь возродились дацан, вера и нравственность на нашей земле, - поделился Еши Намжил лама.



Настоятель Курумканского дацана рассказал о том, что такое зула – подношение лампадкой, одно из основных буддийских подношений.



- Подношением лампадкой нарабатывается комплекс благих заслуг (буян). Вы радуете своим подношением божеств, очищаете ум, карму (расширяется поле заслуг). Также подношение зула становится причиной достойного перерождения (т.е. в будущем рождении вы имеете возможность родиться в красивом теле) и т.д. Зажигая зула, мы дарим свет и тепло огромному количеству существ, находящихся в промежуточном состоянии между перерождениями, а также тем, кто приобрёл бестелесное рождение.

Мысленно или вслух при зажигании начитывайте мантру: «Ом а хун», тогда добродетель увеличивается многократно силой данной мантры. Добродетель от подношения ими просто неизмерима, - рассказал Еши Намжил лама.



При дацанах для подношений зула обычно выделяется отдельное помещение, есть специальный человек для их изготовления. В целях пожарной безопасности зажигать зула можно только в этих специально отведённых помещениях.









