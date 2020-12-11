Местами по республике температура опускалась до -37
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике морозная погода. По Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура ночью -24-29, местами -32-37, по Прибайкалью местами -15-20, днём -14-20, местами -23-28 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -26-28, днём -16-18 градусов.
В Бурятии морозная погода
Общество, Фото:
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