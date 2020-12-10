Более 28 километров дорог сделали в Улан-Удэ в 2020 году

Октябрьский район





Советский район





Объёмы работ существенно отличались от предыдущих лет. Впрочем, как и сумма финансирования. 700 млн рублей было выделено на строительство и ремонт улан-удэнских дорог. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Сегодня специалисты комитета по строительству администрации Улан-Удэ готовы подвести итоги и рассказать о ходе работ и проблемах работы городской дорожной отрасли, с которыми пришлось столкнуться в этом году.- В этом году уже отремонтировано 26 участков дорог, ещё три завершаем. В общей сложности это более 28 км дорог площадью покрытия 306,5 тыс. кв. м. К большинству дорог устроены съезды, тротуары и искусственные неровности, перенесены остановки, где-то параллельно проведено озеленение, - рассказал заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.По информации комитета по строительству, по улице Воровского в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирована дорога. А затем, учитывая просьбы жителей, был проложен тротуар. Следующей весной вдоль тротуара высадят кустарники по программе «Зелёный город» - таким образом по улице Воровского обеспечивается комплексное благоустройство.Также работы проводились на местах концентрации ДТП, выявленных ГИБДД в прошлом году. Это участки по улицам Трубачеева, Бабушкина, Красной звезды, Банзарова, Коммунистическая, Смолина. Были размещены пешеходные переходы и дорожные знаки «Стоп», разметки «Стоп-линия». Это было сделано для безопасности движения пешеходов по опыту других городов. Также на дорогах появились комплексы видеофиксации нарушений ПДД «Перекрёсток».-Объём работы был большой и одновременно мы столкнулись с эпидемиологическими ограничениями. У нас переносились мероприятия и ограничивались контакты. Не хватало рабочей силы у подрядных организаций из-за запрета на передвижение работников, также и недоставало асфальтоукладочной техники. Но все такие инциденты мы держали на контроле и решали вопросы. Рабочих искали на месте, в Бурятии. Конечно, это иногда отражалось на сроках. Но тем не менее, на качество работ это никак не повлияло, документальных свидетельств не представлено, - добавил Павел Малых.Тем не менее, жалоб от горожан было много. Люди были возмущены «вскрытыми» ямами на дорогах, которые долго не заделывали. Также улан-удэнцы снимали строителей на телефон, подозревая, что работы выполняются с нарушениями технологий. Кто-то жаловался на необоснованное включение объектов в план ремонтируемых дорог, кто-то был недоволен неудобством движения по объездным маршрутам. Масштабный ремонт дороги по улице Трубачеева, почти весь срок сопровождался негативными нареканиями по организации проезда. На прошлой неделе возмущение горожан вызвали работы на улицы Ербанова-Коммунистическая-Борсоева.- На счёт неудобства организации движения, если есть нарушения, то сразу реагируют органы ГИБДД, штрафуя подрядные организации. По объекту по улице Ербанова отмечу, что там уже работы выполнены на 90%. Объект завершается. В минусовые температуры могут выполнятся те работы, которые не окажут влияние на характеристики надёжности и безопасности автодорог. Для оперативного реагирования на жалобы, заказчик немедленно направляет подрядчикам предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Отмечу, что контроль качества выполняемых работ осуществляется одновременно на нескольких уровнях и по нескольким направлениям. Во-первых, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации осуществляется строительный контроль подрядчика: материалов, операционный, приёмочный. Во-вторых, на дорожных объектах осуществляется строительный контроль заказчика. В-третьих, кураторами городских объектов определены ФКУ упрдор «Южный Байкал» и минтранс РБ, а также ГКУ «Бурятрегионавтодор». В-четвертых, пристальное внимание к качеству выполняемых работ уделяется депутатами Улан-Удэнского горсовета. В-пятых, на объекты выезжают представители общественных организаций, представители надзорных органов, таких как прокуратура Республики Бурятия, ГИБДД МВД по РБ, - пояснил Павел Малых.Тем временем, уже есть план работы на 2021 год. В городе отремонтируют 25 участков автодорог общей протяженностью 30 км. На это будет выделено 700 миллионов рублей. До 15 декабря завершатся электронные аукционы на все объекты – тогда станет известен список подрядных организаций, которые будут проводить ремонт дорог.- Все выбранные дороги социально важны. По многим из них проходит движение общественного транспорта, осуществляется подъезд к жилмассиву, к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам. Больше всего работ пройдёт в Железнодорожном районе. Отремонтируют дороги по улицам Ботаническая, Чертенкова, Юного Коммунара, Добролюбова, Дарвина, Комсомольская и др. В Октябрьском и Советском районах отремонтируют дороги по улицам Бабушкина, Павлова, Спартака, Природная, Автотранспортная, Красногвардейская и т.д., - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.1. От ул. Ботаническая до 13 км2. Ул. Чертенкова3. От ул. Чертенкова до остановки «Заовражная»4. Ул. Юного Коммунара5. Ул. Н. Петрова6. Ул. Добролюбова7. Ул. Королева8. Ул. Камова9. От проспекта Автомобилистов до улицы Комарова (объездная)10. Ул. Дарвина (от ул. Вакарина)11. Ул. Амагаева12. По ул. Комсомольская от ул. Н. Петрова до МГЛ (ул. Комсомольская, 28а)1 нед.1. 113 микрорайон2. Ул. Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до ж/д переезда3. Ул. Павлова от ул. Зои Космодемьянской до ул. Сахьяновой4. Бульвар Карла Маркса5. Ул. Шумяцкого, ул. Кольцова6. Ул. Спартака7. Ул. Красногвардейская, Заудинская1. С. Поселье2. Ул. Гоголя до ул. Воровского3. Ул. 40 лет Победы от федеральной трассы до границы Иволгинского района4. Ул. Строителей от ул. Дорожная до дома № 395. Ул. Природная6. Ул. Автотранспортная