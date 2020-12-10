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В Бурятии проходят необычные танковые учения

В Бурятии проходят необычные танковые учения
Общество, 
Танкисты выполняют все тактико-огневые упражнения в одном заезде

На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии проходят занятия танкистов. Главной их особенностью является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять все тактико-огневые упражнения в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами с места и в движении танка, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Танкисты совершенствуют свою меткость при стрельбе с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 до 2200 метров.

Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчетов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до пяти тысяч метров.

В подготовке военнослужащих значительное место занимает сложный резко-континентальный климат, который позволяет подготовить экипажи для действий в любых климатических условиях, как суровой зимы, так и знойного лета.

В заездах принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения.
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