В Бурятии проходят необычные танковые учения

Танкисты выполняют все тактико-огневые упражнения в одном заезде



На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии проходят занятия танкистов. Главной их особенностью является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять все тактико-огневые упражнения в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами с места и в движении танка, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Танкисты совершенствуют свою меткость при стрельбе с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.



Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 до 2200 метров.



Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчетов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до пяти тысяч метров.



В подготовке военнослужащих значительное место занимает сложный резко-континентальный климат, который позволяет подготовить экипажи для действий в любых климатических условиях, как суровой зимы, так и знойного лета.



В заездах принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения.

