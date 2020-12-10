У них 2 «золота» и 2 «серебра» турнира в Кемеровской области
Спортсменки Иркутской области выиграли две золотые и две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди женщин на призы братьев Брайко, которые проходили с 4 по 6 декабря в Осинниках в Кемеровской области. В турнире приняли участие 88 участниц из 23 регионов страны.
- Золотую медаль в весовой категории 62 кг завоевала Кристина Кондратьева. В весе 65 кг победу одержала Людмила Дуденкова. Серебряными призёрами соревнований стали Александра Анохина (весовая категория 68 кг) и Валентина Тохтоева (72 кг), - сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области
Александра Анохина является студенткой Ггсударственного училища олимпийского резерва города Иркутска. Валентина Тохтоева учится в Иркутском филиале Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. В настоящее время Валентина Тохтоева, Александра Анохина и Людмила Дуденкова тренируются под руководством Камиля Джиганчина. Тренерами Кристины Кондратьевой являются Владимир Мухтыров и Камиль Джиганчин.
- На этом турнире норматив мастера спорта России выполнили Кристина Кондратьева и Людмила Дуденкова, - отметил Камиль Джиганчин. – Сейчас в Смоленске проходит первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. В нём участвуют три спортсменки из Иркутской области Светлана Гаврилова, Кристина Тамразян и Тамара Митиненко.
Иркутские вольницы выиграли 4 медали всероссийских соревнований
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