Фильм из Иркутской области покажут на конкурсе во Франции

Короткометражная лента «Здесь живёт музыка» будет представлена в секции документалистики



В рамках киноконкурса «InCineVeritas» состоится закрытый показ фильма Иркутского областного кинофонда «Здесь живёт музыка», а также онлайн-дискуссия с режиссёром картины Полиной Степановой. В этом году конкурс пройдёт в дистанционном формате с 10 по 13 декабря в Бордо (Франция). Всего не нём будет представлено девять игровых, четыре документальных и семь анимационных картин.



11 декабря состоятся спецпоказы в документальной секции конкурса. В том числе, короткометражный фильм «Здесь живёт музыка» - лента, посвящённая губернаторскому симфоническому оркестру. Фильм, снятый к 80-летию Иркутской областной филармонии, неоднократно становился призёром и номинантом ряда престижных кинопремий.



После кинопоказа будет проведена дискуссия жюри фестиваля с режиссёром, членом Союза кинематографистов РФ Полиной Степановой. Модератор –Наталья Косак, куратор конкурсной программы фестиваля во Франции. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

