Композитор сам сыграет соло на морин хууре
16 декабря в Новосибирске состоится мировая премьера концерта для морин хуура с оркестром композитора из Бурятии Лудуба Очирова. Сочинение под названием Нютагайм эгшиг» («Мелодии родного края»), исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр.
Жители Бурятии смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте Новосибирской и Бурятской филармонии, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Лудуб Очиров – певец, композитор, аранжировщик. В свои 18 он уже обладает целым рядом престижных наград и премий:
– «Лучший исполнитель года» детской музыкальной премии Kinder МУЗ Awards 2015 на канале Муз. ТВ;
– Лауреат 1 степени II международного конкурса «Волшебный мир искусства» г. Москва в 2017;
– Почётная награда в номинации «Оркестр» на конкурсе The Metropolitan Youth Orchestra of New York 2019 в США;
– Лауреат III степени шестого Всероссийского конкурса молодых композиторов «Юный музыкант» 2020 г. (г. Москва);
– Лауреат I степени VII Международного конкурса композиторов и аранжировщиков им. И. Дунаевского 2020 г.;
– Обладатель Гран-При в номинации «Композиция» в шестой международной олимпиаде по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка - душа моя». Екатеринбург 2020 г.;
– Победитель XIII Международного конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке, г. Саратов. 2020 г.;
– Лауреат I степени конкурса композиторов «Call for scores 2018», Италия.
Новосибирский академический симфонический оркестр давно завоевал известность за пределами Сибири, стал культурным достоянием не только Новосибирска, сибирского региона, но и России в целом. Согласно составленному экспертами рейтингу, опубликованному в национальной газете «Музыкальное обозрение», № 12, 2012 год, Новосибирский симфонический оркестр назван в числе топ-коллективов России и включён в первую группу наряду с лучшими оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга.
12+
Новосибирский оркестр сыграет произведение Лудуба Очирова
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Шорт-лист будет объявлен в январе, а в начале февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей
Композитор сам сыграет соло на морин хууре
На конкурсе региональных брендов отметили бурятский чай и облепиху
Кандидаты должны быть годны к военной службе
Названы победители городского конкурса «Эрхим багша»
Роспотребнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверие Нового года
Койки вновь развернут при необходимости
К строительству новых школ привлекут инвестора
Ещё почти 260 забайкальцев выздоровели после COVID-19
На связь с детьми вышел Российский Дед Мороз
Прославленный артист подарил тысячу масок
Люди просят районные власти решить их проблему
В России продолжается благотворительная акция «Дерево добра»
Пенсионер обратился в прокуратуру
За сутки выявили более двухсот больных