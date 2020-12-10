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Новосибирский оркестр сыграет произведение Лудуба Очирова

Новосибирский оркестр сыграет произведение Лудуба Очирова
Общество, 
Композитор сам сыграет соло на морин хууре

16 декабря в Новосибирске состоится мировая премьера концерта для морин хуура с оркестром композитора из Бурятии Лудуба Очирова. Сочинение под названием Нютагайм эгшиг» («Мелодии родного края»), исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр.

Жители Бурятии смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте Новосибирской и Бурятской филармонии, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Лудуб Очиров – певец, композитор, аранжировщик. В свои 18 он уже обладает целым рядом престижных наград и премий:

– «Лучший исполнитель года» детской музыкальной премии Kinder МУЗ Awards 2015 на канале Муз. ТВ;
– Лауреат 1 степени II международного конкурса «Волшебный мир искусства» г. Москва в 2017;
– Почётная награда в номинации «Оркестр» на конкурсе The Metropolitan Youth Orchestra of New York 2019 в США;
– Лауреат III степени шестого Всероссийского конкурса молодых композиторов «Юный музыкант» 2020 г. (г. Москва);
– Лауреат I степени VII Международного конкурса композиторов и аранжировщиков им. И. Дунаевского 2020 г.;
– Обладатель Гран-При в номинации «Композиция» в шестой международной олимпиаде по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка - душа моя». Екатеринбург 2020 г.;
– Победитель XIII Международного конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке, г. Саратов. 2020 г.;
– Лауреат I степени конкурса композиторов «Call for scores 2018», Италия.

Новосибирский академический симфонический оркестр давно завоевал известность за пределами Сибири, стал культурным достоянием не только Новосибирска, сибирского региона, но и России в целом. Согласно составленному экспертами рейтингу, опубликованному в национальной газете «Музыкальное обозрение», № 12, 2012 год, Новосибирский симфонический оркестр назван в числе топ-коллективов России и включён в первую группу наряду с лучшими оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга.

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оркестр Лудуб Очиров
 
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