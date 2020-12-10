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Бурятия на «Вкусах России» отличилась не только буузами

Бурятия на «Вкусах России» отличилась не только буузами
Общество, 
На конкурсе региональных брендов отметили бурятский чай и облепиху

Облепиха Бурятии вошла в топ-10 в одной из самых громких номинаций — «Попробуй, полюбишь» первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Помимо этого, «Чай бурятских знахарей» являющийся одним из гастрономических брендов Бурятии вошел в шорт-лист в номинации «Загляните на огонек». Финалистов конкурса объявили в прямом эфире 8 декабря, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Облепиха Бурятии набрала 2329 голосов и выбилась в десятку самых громких брендов России, став единственной в своем классе. Чай получил 1045 голосов.

- Облепиха очень ценная, полезная ягода, имеющая широкую область применения: от пищевой промышленности до фармацевтики. В облепихи бурятской селекции высокое содержание каротиноидов, это существенно отличает ее от облепихи, произрастающей в других местах. К тому же это очень вкусная ягода, из которой можно производить различные десерты, - рассказала заместитель руководителя СППК «Алтан» Ирина Халиуллина.

В Бурятии выведено 18 районированных сортов облепихи. Площадь многолетних насаждений составляет почти 1,5 тыс. га, питомники республики поставляют саженцы облепихи в другие регионы России и Монголию.

- Природно-климатические условия Байкальского региона способствуют произрастанию многих ценных дикорастущих растений запасы которых, в Бурятии огромны. Отвар или настой разных частей лекарственных растений содержит большое количество полезных веществ, способствующие укреплению здоровья, - рассказала доктор биологических наук, профессор Восточно-Сибирского государственного университета технологий Татьяна Анцупова.

Как сообщал «Байкал Daily», победителями конкурса «Вкусы России» стали буузы. В честь победы глава Бурятии Алексей Цыденов слепил буузу в прямом эфире.

Заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов отметил, что национальный конкурс «Вкусы России» дал новую возможность производителям заявить о себе, повысить узнаваемость региональных брендов
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