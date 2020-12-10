Выпускников из Бурятии зовут в институты ФСБ

Кандидаты должны быть годны к военной службе



УФСБ по Бурятии пригласило выпускников школ для поступления в образовательные организации ФСБ России для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования. Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья к военной службе.



Документы принимаются до 1 марта 2021 года.



Обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник, четверг с 14:00 до 17:00, тел 279-184.



При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, удостоверение призывника или военный билет, документ об образовании (для учащихся 11-х классов - аттестат об основном общем образовании).

