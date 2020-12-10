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Улан-Удэ стал участником «Путешествия Деда Мороза с НТВ»

Улан-Удэ стал участником «Путешествия Деда Мороза с НТВ»
Общество, 
На связь с детьми вышел Российский Дед Мороз

Воспитанники и сотрудники улан-удэнского детского дома-интерната «Журавушка» стали участниками новогодней акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Её основная цель - помочь тем, кто особенно нуждается в чуде и волшебных подарках.

В этом году благотворительная акция проходит в новом формате. Из специальной студии, которая построена в Москве, Дедушка Мороз вместе со звездами НТВ поздравил воспитанников детского дома-интерната «Журавушка» с наступающим праздником. В прямом эфире ребята и педагоги пообщались с Дедом Морозом, рассказали о своём детском доме, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

- Дед Мороз отправил ребятам подарки прямо в детский дом! Это куклы и машины, развивающие наборы и сладкие подарки, а также подарочный сертификат на приобретение радионянь для отделения «Милосердие» и специализированного реабилитационного тренажёра «Рули», - делится впечатлениями директор детского дома «Журавушка» Марина Рогачева.

В свою очередь, ребята нарядились в красивые новогодние костюмы и вместе с педагогами в роли сказочных персонажей подарили Деду Морозу и телекомпании НТВ праздничный музыкальный номер.

- Мы выражаем огромную благодарность генеральному директору АО «Телекомпании НТВ» Алексею Земскому, всем организаторам акции, спонсорам и партнёрам за неожиданный и необычный праздник для воспитанников детского дома, - добавила директор учреждения.


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