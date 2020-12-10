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В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 22 тысячи

В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 22 тысячи
Общество,  Фото:pixabay.com
Ещё почти 260 забайкальцев выздоровели после COVID-19

По данным на 10 декабря, от коронавируса за последние сутки выздоровели 258 забайкальцев. За весь период инфекцию победили уже 19 718 человек.

Ещё у 264 человек установили соответствующий диагноз. Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период составило 22 149.

Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у семерых человек. С начала года опасная болезнь уже унесла жизни 379 забайкальцев.

В моногоспиталях региона 119 человек находятся в тяжёлом состоянии, 66 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 10 декабря в Бурятии зарегистрировано 21 578 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели от ковида 17 155 человек. Скончались 498 пациентов.
коронавирус
 
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