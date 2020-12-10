В Бурятии сельчанам не хватает уличных туалетов

Люди просят районные власти решить их проблему



Жители село Багдарин Баунтовского района Бурятии пожаловались на нехватку уличных туалетов. Щепетильный вопрос опубликовали в группе «Баунт-инфо. 24/7».



- Людей, проживающих в домах 72 «а» и 72 «б» по улице Ленина вот уже которую зиму волнует проблема выгребной ямы и туалетов! Людей проживает много, и то, что есть, катастрофически не хватает! Может ли наша администрация помочь в решении этого вопроса, то есть в расширении выгребной ямы и количества туалетов? – спросили сельчане у администратора группы.



Те, в свою очередь, адресовали вопрос начальнику отдела по развитию сельского поселения «Багдаринское» Валерию Басаулову. Он пояснил, что нужно обратиться в администрацию села.



- Проблема решаема, но не в зимний период, в летний период будут произведены необходимые работы, - прокомментировал Валерий Басаулов.

